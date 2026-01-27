fondazione arnaldo pomodoro omaggio con la prima antologica e la biblioteca privata va alla statale

La Fondazione Arnaldo Pomodoro presenta la sua prima antologica, un’occasione per conoscere meglio l’opera del noto artista. Insieme a questo, la biblioteca privata dell’artista viene trasferita alla Biblioteca Statale, arricchendo il patrimonio culturale disponibile al pubblico. Un evento che segna un momento di riflessione e valorizzazione del suo contributo artistico e culturale.

Sono passati otto mesi dalla morte di Arnaldo Pomodoro e la Fondazione che porta il suo nome scende in campo con un programma di mostre ed eventi. Per celebrare il centenario della nascita del Maestro. E il primo, importante omaggio di Milano, arriva con la grande antologica Arnaldo Pomodoro: una vita, a cura di Luca Massimo Barbero e Federico Giani, dal 29 maggio al 18 ottobre, frutto della collaborazione della Fondazione con Gallerie d’Italia IntesaSanPaolo. "Abbiamo avuto la fortuna di averlo a lungo fra noi - ha ricordato Carlotta Montebello, nipote di Arnaldo Pomodoro e direttrice della Fondazione -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Nel 2026, l’Italia si conferma come meta di grande interesse per gli appassionati d’arte, offrendo una selezione di mostre che spaziano dai Metafisici ad Arnaldo Pomodoro, includendo anche figure come Anselm Kiefer e Mark Rothko.

