In occasione del Giorno della Memoria a Firenze, il presidente Giani ha sottolineato l'importanza di vigilare contro le spinte autoritarie e di intervenire tempestivamente di fronte a episodi di violenza. Un richiamo alla tutela dei principi democratici, senza enfasi, per una riflessione sobria sui rischi di deriva autoritaria in ambito internazionale e locale.

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, all'evento in Palazzo Vecchio per il Giorno della Memoria, ha detto: "Quando c'è un episodio di violenza va fermato. Va fermato oggi a Minneapolis, va fermato Netanyahu quando si rende responsabile di atti che portano alla conseguenza della morte di 80.000 palestinesi a Gaza, accanto alla condanna" di ciò è accaduto ai "poveri 200 israeliani, responsabili" il 7 ottobre 2023 "solo di vivere una festa insieme senza nessun altro scopo e assolutamente indifesi" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, giorno della memoria, Giani: “Attenti alle spinte autoritarie. Guardate quello che succede, da Trump a Putin”

