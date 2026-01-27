Fertility Fatigue o stress da concepimento | quando cercare un figlio diventa estenuante

Cercare un figlio può diventare una vera sfida, anche per chi non aveva mai pensato a problemi di fertilità. Molte donne si sentono sotto pressione, spesso influenzate da aspettative sociali e retaggi culturali. Quando i tentativi di concepimento si prolungano e la frustrazione aumenta, si parla di “Fertility Fatigue” o stress da concepimento. La strada verso una gravidanza non è sempre facile e può richiedere molta pazienza, ma spesso le persone non sanno come affrontare questa fase senza sentirsi sopraffatte.

Restare incinta non è un passaggio così scontato. La fertilità è differente per ogni persona, e ancora oggi molte donne, a causa di retaggi patriarcali, rischiano di vivere i problemi di fertilità come uno stigma. Ci sono persone che riescono ad avere una gravidanza più difficilmente di altre, e ci sono persone che aspettano mesi o anni prima di restare incinte. Quando i sentimenti e le emozioni su questo aspetto della propria vita diventano pervasivi, si rischia un tipo di burnout chiamato Fertility Fatigue o stress da concepimento. Che cos'è la Fertility Fatigue o stress da concepimento. Come spiega Psychology Today, si tratta appunto di una tipologia di burnout, una stanchezza che affligge corpo e mente, legata alla difficoltà o all'impossibilità di una gravidanza.

