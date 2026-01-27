Fare un figlio da single queer co-parent | guida alla genitorialità intenzionale

Questa settimana si parla di nuove forme di famiglia e di come il concetto di genitorialità si sia evoluto. Sempre più persone scelgono di diventare genitori da sole, con partner dello stesso sesso o attraverso la co-parenting. Sono decisioni consapevoli, fatte con l’obiettivo di prendersi cura di un bambino, senza che il legame biologico sia l’unico criterio. La tendenza cresce e cambia il modo di pensare alla famiglia, spostando l’attenzione dalla biologia alla volontà e alla cura.

Tra i diversi modi nei quali è cambiato il concetto di famiglia c’è anche quello che sposta l’attenzione dal legame biologico a quello intenzionale, basato sulla volontà, la decisione, di prendersi cura di un figlio. Superato l’elemento biologico, la genitorialità non è più solo quella frutto della procreazione. Non a caso oggi si considera genitore non tanto colui che genera biologicamente un figlio, ma chi esercita le funzioni proprie di un genitore. Può quindi essere genitore chiunque sia in grado di offrire al bambino – in ogni fase della sua vita – stabilità, affetto e un contesto emotivo ed educativo adeguato. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Fare un figlio da single, queer, co-parent: guida alla genitorialità intenzionale Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Genitorialità Intenzionale Argomenti discussi: Fare un figlio da single, queer, co-parent: guida alla genitorialità intenzionale; L’età giusta per avere un figlio; Detrazioni per figli a carico: come funzionano nel 2026; Isee 2026, come togliere un figlio che lavora dal nucleo familiare?. Fare un figlio da single, queer, co-parent: guida alla genitorialità intenzionaleCosa sapere sulla genitorialità intenzionale, le differenze con quella tradizionale e le sfide sociali e legali ancora esistenti. gravidanzaonline.it Non riuscire a fare figli, o farli per altriLa gestazione per altre persone è la tecnica di fecondazione assistita più discussa: le nuove puntate del podcast Generazione provano a spiegare perché ... ilpost.it buona sera, vorrei fare un girocollo a mio figlio con questo punto ma non so né come si chiama ne dove trovare spiegazioni..aiuto. grazie - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.