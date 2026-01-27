L’installazione di erba sintetica sui campi da calcio ha suscitato polemiche tra l’opposizione e il sindaco. La minoranza denuncia un possibile danno ambientale ed economico, mentre il primo cittadino difende la scelta, considerandola una risorsa che non sarà smaltita. La vicenda evidenzia le divergenze di opinione sulla gestione delle risorse pubbliche e sull’impatto ambientale delle scelte urbanistiche.

Bufera sui rotoli di erba sintetica tolti dai campi da calcio. La minoranza parla di danno ambientale ed economico, ma il sindaco ribatte: "Sono una risorsa, non lo smaltiremo per scelta politica". Da giorni la questione è sulla bocca di tutti: da quando il vice coordinatore di Forza Italia, Riccardo Erra, ha denunciato il fatto tacciando di discarica a cielo aperto i cumuli di rotoli di erba sintetica accatastati a Lido di Camaiore davanti all’Esselunga. Sono quelli tolti dal campo Benelli e la ‘discarica’ dunque sarebbe del Comune. Dopo di lui è intervenuta la consigliera di FdI, Cinzia Romboni, accusando l’amministrazione di incuria se non peggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Erba sintetica abbandonata. Scoppia la polemica tra opposizione e sindaco

