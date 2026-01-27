Eolico a Ferriere il sindaco | Ma quale progetto sostenibile distrugge il paesaggio

L'installazione di impianti eolici a Ferriere ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini e il sindaco, che evidenziano come il progetto possa compromettere il paesaggio locale. Durante un incontro a marzo 2025, si è discusso delle proposte di European Energy Italia, senza approfondimenti specifici, sollevando dubbi sulla sostenibilità e sugli impatti ambientali del progetto.

Un incontro alla fine di marzo 2025, in municipio, a Ferriere. «Si erano presentati come "European Energy Italia" e parlarono, molto genericamente, delle prospettive che poteva avere un territorio come il nostro. Ma si riferivano, in particolare, al fotovoltaico. Non menzionarono mai l'idea di un parco eolico e né citarono il Passo del Crociglia. In realtà avevano il progetto pronto già in tasca, perché le carte ci dicono che è stato steso alla fine del 2024». Carlotta Oppizzi, sindaco di Ferriere, ha indetto domenica 1° febbraio un incontro pubblico, nel salone parrocchiale del capoluogo, per informare i cittadini di quanto sta accadendo.

