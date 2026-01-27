Quando si parla di ragazzi che diventano genitori dopo i 40 anni, il fenomeno è in crescita. Sempre più uomini e donne scelgono di aspettare, spesso per motivi lavorativi o personali, prima di avere un figlio. La decisione di posticipare la maternità o la paternità sta cambiando le statistiche e le storie di molte famiglie italiane.

Quando si parla di cambiamenti demografici è importante analizzare non soltanto la riduzione (almeno per l’Europa e in modo particolare per l’Italia) del tasso di natalità. Un dato molto interessante, infatti, arriva anche dall’ età in cui si diventa genitori. Gli indicatori demografici dell’ISTAT del 2024 riportano come l’età media per il primo figlio sfiora i 32 anni (31,9). Nel corso dei decenni questo dato si è sempre più spostato in avanti ed è, come lo era in passato quando si diventava genitori più giovani, il risultato di un insieme di cambiamenti sociali, culturali, economici e inevitabilmente anche medici. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Diventare genitori dopo i 40 anni: guida alla genitorialità in differita

Ultime notizie su Diventare Genitori Over40

