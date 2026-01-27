Dimmi La Verità | Stefania Bardelli | Ecco perché Vannacci mi ha delusa

Da laverita.info 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo articolo, Stefania Bardelli, leader del Movimento Angelo Vidoletti, condivide le sue opinioni sulla delusione nei confronti di Roberto Vannacci e affronta il tema della sicurezza in Italia, offrendo un punto di vista diretto e sobrio. Un’analisi chiara e senza enfasi, utile per comprendere aspetti importanti del contesto politico e sociale attuale.

Ecco #DimmiLaVerità del 27 gennaio 2026. Stefania Bardelli, leader del Movimento Angelo Vidoletti, ci racconta perché è rimasta delusa da Roberto Vannacci e la sua opinione sulla sicurezza in Italia. Ecco #DimmiLaVerità del 26 gennaio 2026. Il nostro Fabio Amendolara commenta gli ultimi sviluppi del caso di Anguillara. Ecco #DimmiLaVerità del 23 gennaio 2026. La deputata di Fdi Gaetana Russo spiega la nuova legge che consente di rottamare le auto sottoposte a fermo amministrativo. Ecco #DimmiLaVerità del 22 gennaio 2026. Ospite la nostra giornalista Irene Cosul Cuffaro. L'argomento del giorno è: "Commissione Covid: Tachipirina e vigile attesa non servivano a niente". 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 stefania bardelli ecco perch233 vannacci mi ha delusa

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Stefania Bardelli: «Ecco perché Vannacci mi ha delusa»

Approfondimenti su Dimmi La Verità

"Profondamente delusi". La bersagliera Bardelli molla Vannacci (e guarda a Marco Rizzo)

Dimmi La Verità | Santomartino: «Ecco che cosa sono la guerra ibrida e le dimensione cognitiva»

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Dimmi La Verità

Dimmi la verità, Rete 4/ Trama e cast della commedia con Sandra Dee, in onda oggi 9 luglio 2025Dimmi la verità racconta la storia della giovane Hamina Tyree (Sandra Dee), una ragazza rimasta orfana di entrambi i genitori e che da allora vive con i suoi amati nonni su una barca in riva al fiume. ilsussidiario.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.