Dimmi La Verità | Stefania Bardelli | Ecco perché Vannacci mi ha delusa

In questo articolo, Stefania Bardelli, leader del Movimento Angelo Vidoletti, condivide le sue opinioni sulla delusione nei confronti di Roberto Vannacci e affronta il tema della sicurezza in Italia, offrendo un punto di vista diretto e sobrio. Un’analisi chiara e senza enfasi, utile per comprendere aspetti importanti del contesto politico e sociale attuale.

Ecco #DimmiLaVerità del 27 gennaio 2026. Stefania Bardelli, leader del Movimento Angelo Vidoletti, ci racconta perché è rimasta delusa da Roberto Vannacci e la sua opinione sulla sicurezza in Italia.

