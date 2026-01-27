In questa analisi si esaminano le variazioni nel ranking Eurolega, evidenziando il rilancio della Stella Rossa, il calo dell'Olimpia e le performance delle altre squadre come Real Madrid e Monaco, con un focus sulle italiane in vista della 25ª giornata.

Ci sono voluti 24 round, nemmeno completi visto che Olympiacos-Fenerbahce e Hapoel-Parigi vanno ancora recuperate, per dare una botta alla classifica. La fotografia ora è nitida: ci sono 10 squadre, racchiuse nel giro di due vittorie, che hanno tra le mani la chance concreta di disputare la post season. Chi sta dietro e vorrà recuperare dovrà fare i salti mortali, sperando che qualcuno rallenti, e non poco. A tre vittorie di distanza dal play-in, a braccetto con Dubai, ci sono anche le due italiane ed è proprio un peccato. Non tutto è perduto ma la Virtus e soprattutto l’Olimpia avrebbero potuto avere una posizione migliore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal rilancio Stella Rossa al gap fisico dell'Olimpia: ranking Eurolega, chi sale e chi scende

