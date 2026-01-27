Croce Rossa Italiana in prima linea in Valtellina per le Olimpiadi

La Croce Rossa Italiana è arrivata in Valtellina per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Oltre 1000 volontari e dipendenti sono stati schierati tra le due località per offrire assistenza e supporto durante l’evento. La presenza sul campo è già visibile, con équipe pronte a intervenire in caso di bisogno.

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina vedono in campo anche la Croce Rossa Italiana, con un imponente dispositivo di supporto che coinvolge oltre 1000 volontari e dipendenti tra Milano e la Valtellina. In particolare, nelle località valtellinesi di Bormio e Livigno, dove si assegnerà oltre il 30% delle medaglie olimpiche, il dispositivo CRI prevede fino a 40 operatori al giorno, operativi su sette ambulanze e squadre a piedi, pronti a intervenire in qualsiasi emergenza. I mezzi utilizzati sono abilitati a operare in contesto montano e condizioni climatiche estreme: saranno impiegati come MSB (Mezzo di Soccorso di Base) e CMR (Centro Mobile di Rianimazione).🔗 Leggi su Sondriotoday.it

