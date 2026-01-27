Crisi Irpina | il conflitto tra ambiente lavoro e capitale

Da avellinotoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi irpina coinvolge il dibattito tra tutela ambientale e esigenze lavorative, con il conflitto tra il Comitato “Proteggiamo la Valle del Calore” e le organizzazioni sindacali. La questione riguarda l’ipotesi di insediamento delle Fonderie Pisano nello stabilimento ex Arcelor Mittal di Luogosano, evidenziando tensioni tra sviluppo economico e rispetto ambientale in un territorio in cerca di equilibrio.

La dura contrapposizione in atto tra il Comitato “Proteggiamo la Valle del Calore”, da un lato, e gli operai affiancati da alcune organizzazioni sindacali di categoria, dall’altro, inerente all’ipotizzato insediamento delle Fonderie Pisano nello stabilimento ex Arcelor Mittal di Luogosano, è un.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Valle del Calore

L’attacco di Yavoriv e la lunga crisi europea: come si è rimodellato il conflitto tra Russia, Ucraina e Occidente

Thailandia tra urne e cannoni. Al conflitto si aggiunge la crisi politica

La Thailandia attraversa una fase di instabilità politica e sociale, tra crisi interna e tensioni internazionali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Valle del Calore

Perché la situazione di Israele mi sembra a tutti gli effetti emblematica della crisi mondiale in attoHo ascoltato la recente presentazione di Francesca Albanese alla scuola del Fatto Quotidiano, conclusione del corso sulla costruzione della Pace. Ha effettuato un excursus storico, basato sui suoi ... ilfattoquotidiano.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.