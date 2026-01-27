Durante una gravidanza, molte donne si chiedono cosa fare se sono portatrici di talassemia minor. Una di loro ha scritto al medico, spiegando di essere positiva al test e di avere un partner negativo. La risposta è che, in questo caso, il rischio per il bambino è molto basso. Tuttavia, è importante seguire le indicazioni del medico e fare gli esami necessari per monitorare la situazione.

Salve dottore, sono portatrice sana di talassemia minor. Il mio partner è risultato negativo, quindi per il bambino non ci sono problemi. Il medico comunque mi ha detto che rischio una lieve anemia in gravidanza: devo tenere monitorato tutto e assumere sempre il ferro? Grazie. Buongiorno signora, la talassemia minor non comporta rischi per il bambino se il partner è negativo. In gravidanza può comunque comparire una lieve anemia. Il ferro va assunto solo se ne è documentata carenza agli esami, evitando supplementazioni automatiche. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Cosa fare in caso di talassemia minor durante la gravidanza?”

