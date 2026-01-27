Cosa fare in caso di talassemia minor durante la gravidanza?
Durante una gravidanza, molte donne si chiedono cosa fare se sono portatrici di talassemia minor. Una di loro ha scritto al medico, spiegando di essere positiva al test e di avere un partner negativo. La risposta è che, in questo caso, il rischio per il bambino è molto basso. Tuttavia, è importante seguire le indicazioni del medico e fare gli esami necessari per monitorare la situazione.
Salve dottore, sono portatrice sana di talassemia minor. Il mio partner è risultato negativo, quindi per il bambino non ci sono problemi. Il medico comunque mi ha detto che rischio una lieve anemia in gravidanza: devo tenere monitorato tutto e assumere sempre il ferro? Grazie. Buongiorno signora, la talassemia minor non comporta rischi per il bambino se il partner è negativo. In gravidanza può comunque comparire una lieve anemia. Il ferro va assunto solo se ne è documentata carenza agli esami, evitando supplementazioni automatiche. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
