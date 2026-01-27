La lista ufficiale della Juventus per la partita contro il Monaco include tre assenze e un ritorno di Luciano Spalletti. L'articolo fornisce i dettagli sui convocati e sulle novità per questa importante sfida di Champions League.

Convocati Juve per il Monaco: tre assenze importanti e un rientro per Luciano Spalletti. La lista ufficiale per l’ultimo match di Champions League. Arriva la lista ufficiale dei convocati di Spalletti per la trasferta contro il Monaco. Torna Pinsoglio, che aveva saltato il match tra i bianconeri e il Napoli di domenica a causa dell’influenza QUI LE ULTIME SULLA JUVE Ancora out invece i soliti Daniele Rugani e Dusan Vlahovic ancora alle prese con i rispettivi infortuni, così come Arek Milik, che tra l’altro non figura nemmeno nella lista Uefa. Qui la lista completa: 1 Perin 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 10 Yildiz 11 Zhegrova 15 Kalulu 16 Di Gregorio 17 Adzic 18 Kostic 19 Thuram 20 Openda 21 Miretti 22 McKennie 23 Pinsoglio 25 Joao Mario 27 Cambiaso 30 David 32 Cabal PROMO CHAMPIONS LEAGUE Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Convocati Juve per il Monaco: tre assenze e un rientro per Spalletti. La lista ufficiale per l’ultimo match di Champions League

Ecco la lista ufficiale dei convocati della Juventus per la partita di questa sera contro il Benfica, valida per la fase a eliminazione diretta della Champions League.

