Conad raccoglie oltre 3,6 milioni a sostegno di 27 ospedali e reparti pediatrici

Conad ha raccolto oltre 3,6 milioni di euro, destinati a 27 ospedali e reparti pediatrici italiani. Questa iniziativa, realizzata durante il periodo natalizio, mira a sostenere le strutture sanitarie e a migliorare i servizi per i pazienti più giovani. Un gesto di solidarietà che evidenzia l’impegno dell’azienda nel supporto alle comunità locali e al settore sanitario nazionale.

BOLOGNA (ITALPRESS) – Conad annuncia la raccolta di oltre 3,6 milioni di euro a favore di 27 ospedali e reparti pediatrici italiani, a seguito dell’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” attiva nel periodo natalizio dello scorso anno. Questo risultato rappresenta il valore più alto mai raggiunto nelle cinque edizioni del progetto, dal 2021 ad oggi, portando la raccolta complessiva a oltre 11,5 milioni di euro. Ciò è stato possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che anche quest’anno hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney, una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (ABS).🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

