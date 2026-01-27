Conad raccoglie oltre 3,6 milioni a sostegno di 27 ospedali e reparti pediatrici

Conad ha raccolto oltre 3,6 milioni di euro, destinati a 27 ospedali e reparti pediatrici italiani. Questa iniziativa, realizzata durante il periodo natalizio, mira a sostenere le strutture sanitarie e a migliorare i servizi per i pazienti più giovani. Un gesto di solidarietà che evidenzia l’impegno dell’azienda nel supporto alle comunità locali e al settore sanitario nazionale.

BOLOGNA (ITALPRESS) – Conad annuncia la raccolta di oltre 3,6 milioni di euro a favore di 27 ospedali e reparti pediatrici italiani, a seguito dell’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” attiva nel periodo natalizio dello scorso anno. Questo risultato rappresenta il valore più alto mai raggiunto nelle cinque edizioni del progetto, dal 2021 ad oggi, portando la raccolta complessiva a oltre 11,5 milioni di euro. Ciò è stato possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che anche quest’anno hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney, una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (ABS).🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Conad Raccolta Conad Nord Ovest, le campanelle di Natale. L’aiuto a ospedali e progetti pediatrici Tornano da Conad le Campanelle Disney per aiutare gli ospedali pediatrici Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Conad Raccolta Conad raccoglie oltre 3,6 milioni a sostegno di 27 ospedali e reparti pediatriciBOLOGNA - Conad annuncia la raccolta di oltre 3,6 milioni di euro a favore di 27 ospedali e reparti pediatrici italiani, a seguito dell'iniziativa Facciamo sentire il nostro amore attiva nel periodo ... laprovinciacr.it Oggi siamo entrati da Conad… ma non per fare la solita spesa Cronometro acceso, lista in mano e una sola regola: chi trova tutti i prodotti per primo e arriva alla cassa 1 suonando il campanello, vince la sfida! Tra corsie, ripensamenti e richieste d’aiuto , la - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.