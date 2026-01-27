Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Franzoni resta in top10 Odermatt imprendibile

Marco Odermatt si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Dopo il gigante di Schladming, dove ha faticato, resta in vetta con un vantaggio importante sugli avversari. Franzoni, invece, mantiene la posizione tra i primi dieci, anche se non riesce a risalire sul podio. La stagione prosegue con grandi sfide e sorprese in vista.

Marco Odermatt  si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo il gigante di Schladming, dove ha stranamente faticato ed è rimasto giù dal podio. Lo svizzero svetta con 1.335 punti e può fare affidamento su un margine di 587 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e di 652 sul connazionale Loic Meillard. Giovanni Franzoni è il miglior italiano: il bresciano si conferma in nona piazza. La Coppa del Mondo proseguirà mercoledì 28 gennaio con lo slalom a Schladming. Dopo le Olimpiadi, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà in primavera: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

