Chiude la gelateria di San Marcello un pezzo del paese che se ne va
La chiusura della gelateria di San Marcello rappresenta una perdita significativa per la comunità locale. Con questa decisione, il paese perde un punto di riferimento storico e un servizio molto apprezzato dai residenti. La notizia evidenzia come il passare del tempo possa influire sul patrimonio e sulla vita quotidiana di piccoli centri come San Marcello.
Pistoia, 27 gennaio 2026 – San Marcello si prepara a dire addio a un pezzo della sua storia, perdendo al tempo stesso un servizio che si era dimostrato fortemente attrattivo. Entro il 15 marzo chiuderà definitivamente i battenti ’ Officina del Gusto ’, la gelateria che Scilla Bracali – per tutti ’ Scilla Chic ’ – e sua figlia Sara avevano aperto con il coraggio di chi crede nei sogni, anche quando i tempi sembrano remare contro. L’annuncio è arrivato attraverso un post su Facebook che ha il sapore amaro delle sconfitte non meritate, quelle che lasciano il cuore a pezzi ma la dignità intatta. “ Non è mai facile lasciare andare, soprattutto quando le cose non vanno come le avevamo sognate”, scrivono Scilla e Sara, condensando in poche parole sei anni e mezzo di fatiche, speranze e sacrifici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
