La chiusura della gelateria di San Marcello rappresenta una perdita significativa per la comunità locale. Con questa decisione, il paese perde un punto di riferimento storico e un servizio molto apprezzato dai residenti. La notizia evidenzia come il passare del tempo possa influire sul patrimonio e sulla vita quotidiana di piccoli centri come San Marcello.

Pistoia, 27 gennaio 2026 – San Marcello si prepara a dire addio a un pezzo della sua storia, perdendo al tempo stesso un servizio che si era dimostrato fortemente attrattivo. Entro il 15 marzo chiuderà definitivamente i battenti ’ Officina del Gusto ’, la gelateria che Scilla Bracali – per tutti ’ Scilla Chic ’ – e sua figlia Sara avevano aperto con il coraggio di chi crede nei sogni, anche quando i tempi sembrano remare contro. L’annuncio è arrivato attraverso un post su Facebook che ha il sapore amaro delle sconfitte non meritate, quelle che lasciano il cuore a pezzi ma la dignità intatta. “ Non è mai facile lasciare andare, soprattutto quando le cose non vanno come le avevamo sognate”, scrivono Scilla e Sara, condensando in poche parole sei anni e mezzo di fatiche, speranze e sacrifici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiude la gelateria di San Marcello, un pezzo del paese che se ne va

Approfondimenti su San Marcello

Ultime notizie su San Marcello

