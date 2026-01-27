Calenda nel centrodestra? Richetti si sfila | Non mi unirò

In un contesto politico in evoluzione, si discute la possibilità di un dialogo tra Forza Italia e Carlo Calenda. Tuttavia, Richetti ha chiarito di non avere intenzione di unirsi al centrodestra, evidenziando le differenze all’interno di Azione. Questi sviluppi riflettono la complessità delle alleanze in vista delle prossime elezioni del 2027, sottolineando le varie posizioni tra i vari attori politici.

Dopo le aperture di Tajani che, durante un convegno di Forza Italia al teatro Manzoni di Milano, non ha escluso la possibilità che il suo partito dialoghi con Carlo Calenda, facendo pensare ad un possibile allargamento della coalizione di centrodestra in vista delle elezioni del 2027, c'è da registrare qualche malumore in seno ad Azione. Malumore che proviene da un personaggio non proprio di secondo piano. Stiamo parlando di Matteo Richetti, capogruppo alla Camera. "Tajani il centrodestra vuole allargarlo, io voglio sconfiggerlo - ha detto programma Start di Sky TG24 - perché nel centrodestra c'è chi è contro l'Ucraina, l'Europa, il Mercosur e chi è contro di conseguenza alle imprese e alle famiglie italiane". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

