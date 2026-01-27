Calciomercato Lazio interesse sempre più concreto per Przyborek | filtrano conferme sul talento polacco

La Lazio continua a manifestare un crescente interesse per Przyborek, giovane talento polacco nel mirino dei biancocelesti. Le conferme sul suo potenziale alimentano le voci di un possibile trasferimento, in un contesto di grande fermento nel mercato della squadra romana.

Sul calciomercato dell’Inter, emergono nuove conferme sull’interesse per Marco Palestra, giovane esterno dell’Atalanta.

Sono sempre più insistenti le voci che vedono Maignan avvicinarsi alla Juventus come possibile destinazione.

Lazio, forte interesse per Przyborek: la situazioneLa Lazio non si ferma. Dopo gli arrivi di Taylor e Ratkov e le ufficialità – arrivate oggi – di Motta e Daniel Maldini, i biancocelesti hanno avviato i contatti per Arnau Martinez del Girona e, allo ... gianlucadimarzio.com

Calciomercato Lazio, Lotito prende la quinta scelta dell’Atalanta: le ultime https://www.instagram.com/p/DT-WjbJkv2C/utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook #Calciomercato #Lazio #Lotito #Atalanta #SerieA - facebook.com facebook

Calciomercato #Lazio, tutte le piste in entrata: Sarri aspetta i rinforzi x.com