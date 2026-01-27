Calciomercato Genoa trattativa ai dettagli per quel centrocampista | che colpo del Grifone! I dettagli

Il Genoa si avvicina a definire l’acquisto di un centrocampista, con la trattativa per Amorim in fase avanzata. Sono ancora da sistemare alcuni dettagli prima di finalizzare l’accordo, che rappresenta un passo importante per il club nel mercato di gennaio. La strategia del Grifone punta a rafforzare il reparto centrale, puntando su un talento di prospettiva.

Mercato Cagliari, ufficiale l'arrivo di Albarracín: c'è il comunicato dei rossoblù! Contratto fino al 2030

Il Lecce ha annunciato l’ingaggio di un nuovo centrocampista, rafforzando la rosa a gennaio.

Calciomercato Roma, si sblocca la trattativa con il Genoa per Baldanzi grazie a Lorenzo Venturino

