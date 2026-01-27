Barbara Bert riparte da Dammi un sorriso | il nuovo singolo tra pop-dance gratitudine e voglia di scrivere

Barbara Bert torna in pista con il suo nuovo singolo “Dammi un sorriso”. La cantante ha deciso di mettere energia e sincerità in questa canzone, un mix di pop e dance che trasmette gratitudine e voglia di condividere emozioni. Dopo aver interpretato tanti brani, questa volta vuole mettere qualcosa di suo, dalla scrittura alle intenzioni, per far arrivare il messaggio diretto al pubblico.

C’è un momento, per ogni artista, in cui non basta più interpretare: vuoi mettere qualcosa di tuo anche nelle parole, nelle intenzioni, nel modo in cui una canzone nasce e arriva al pubblico. È la direzione scelta da Barbara Bert, che apre un nuovo capitolo da solista con “Dammi un sorriso”, un brano pop-dance pensato per accendere l’energia e portare leggerezza senza essere superficiale. Un pop-dance che parla di gratitudine (e di piccole cose che cambiano la giornata). “Dammi un sorriso” ha un cuore molto chiaro: la gratitudine. L’idea è semplice ma potente, quasi una frase che ti ripeti quando vuoi rimettere a posto i pensieri: ringraziare la vita per ciò che dà e chiedere – senza vergogna – un sorriso, un segno, un attimo di luce. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Barbara Bert riparte da “Dammi un sorriso”: il nuovo singolo tra pop-dance, gratitudine e voglia di scrivere La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Barbara Bert Argomenti discussi: Il Carnevale in Sospeso: le Quadriglie come Broadway; Nasce CINEMOI: la nuova rivista semestrale che racconta il cinema come forza viva del presente; Barbara Bert riparte da Dammi un sorriso | il nuovo singolo tra pop-dance gratitudine e voglia di scrivere. Barbara D'Urso riparte da Ballando con le stelle: Una scelta difficileBarbara D’Urso è pronta a rimettersi in gioco, dopo la dolorosa fine del suo rapporto di lavoro con Mediaset. Questa volta non come conduttrice di un nuovo programma, ma come concorrente di un talent ... gazzetta.it Barbara Bertoloni. . Uno tra i miei cavalli di battaglia "unchained melody" dal film ghost @inprimopiano Barbara Bert - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.