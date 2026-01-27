BAKA’s Identity | un crudo ritratto criminale della gioventù giapponese – Recensione

In questa recensione si analizza BAKA’s Identity, un ritratto crudo della gioventù giapponese nelle periferie di Tokyo. Takuya e Mamoru sono due ventenni che, tra difficoltà e marginalità, si travestono da donne online. Il film offre uno sguardo realistico e diretto sulla loro quotidianità, senza abbandonare un tono sobrio e chiaro, adatto a una comprensione approfondita del tema trattato.

Takuya e Mamoru sono due ventenni che tirano avanti nelle periferie più degradate di Tokyo, spacciandosi per donne su internet. Attraverso profili fittizi adescano uomini soli e vulnerabili, carpendo loro informazioni personali e convincendoli a vendere i propri documenti d'identità. In un Giappone ossessionato dall'ordine sociale e dalla perfetta sovrapposizione tra corpo e identità anagrafica, quei documenti valgono cifre importanti per chi desidera sparire e ricominciare da zero, spesso per sfuggire a debiti o a organizzazioni criminali. In BAKA's Identity, i due ragazzi finiscono progressivamente risucchiati dall'organizzazione per cui lavorano, trasformandosi in pedine sacrificabili di un sistema che li consuma senza alcuna pietà.

