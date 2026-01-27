Auto-radicalizzazione e propaganda online | ragazzino collocato in una struttura su ordine del gip
La diffusione di contenuti online può portare alla radicalizzazione dei giovani. Un'operazione dei Carabinieri ha portato alla collocazione di un ragazzino in una struttura, evidenziando l’importanza di monitorare e prevenire la propaganda online che può influenzare i più giovani.
La radicalizzazione di un ragazzo giovanissimo, maturata quasi interamente online, è al centro dell’operazione condotta nelle prime ore di martedì dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri. Un minorenne di origine egiziana, residente in provincia di Como, è stato collocato in una struttura comunitaria su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano su richiesta della Procura minorile. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe avviato a partire dal 2024 un percorso di auto-radicalizzazione, trasformandosi in breve tempo in un attivo promotore di propaganda jihadista violenta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Auto radicalizzazione Propaganda
La radicalizzazione dei bambini cresce nelle piattaforme di gioco online non monitorate
Fake su Falcone e Borsellino, FdI: è propaganda stile Russia, chiedano scusa. E l’Ordine dei giornalisti che fa?
Ultime notizie su Auto radicalizzazione Propaganda
Auto-radicalizzazione e propaganda online: ragazzino collocato in una struttura su ordine del gipUn ragazzino egiziano residente a Como è stato collocato in comunità per propaganda jihadista online legata a ISIS e Al Qaeda ... ilfattoquotidiano.it
Parcheggi condominiali: ai sensi dell’articolo 1102 del codice civile tutti i condomini hanno diritto a usare il cortile per almeno un posto auto a testa. Se non c’è spazio a sufficienza è diritto di ciascuno ricorrere al giudice per obbligare l’assemblea a predisporr - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.