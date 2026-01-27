La diffusione di contenuti online può portare alla radicalizzazione dei giovani. Un'operazione dei Carabinieri ha portato alla collocazione di un ragazzino in una struttura, evidenziando l’importanza di monitorare e prevenire la propaganda online che può influenzare i più giovani.

La radicalizzazione di un ragazzo giovanissimo, maturata quasi interamente online, è al centro dell’operazione condotta nelle prime ore di martedì dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri. Un minorenne di origine egiziana, residente in provincia di Como, è stato collocato in una struttura comunitaria su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano su richiesta della Procura minorile. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe avviato a partire dal 2024 un percorso di auto-radicalizzazione, trasformandosi in breve tempo in un attivo promotore di propaganda jihadista violenta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto-radicalizzazione e propaganda online: ragazzino collocato in una struttura su ordine del gip

