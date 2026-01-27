A Vigolzone gli alpini ricordano i caduti di Nikolajewka

In occasione della commemorazione a Vigolzone, gli alpini hanno reso omaggio ai caduti della battaglia di Nikolajewka con una cerimonia al monumento di piazza Serena. L’evento si è svolto domenica 25 gennaio, ricordando i soldati caduti sul fronte russo durante il conflitto del 1943. Un momento di riflessione e rispetto, in linea con la tradizione di memoria delle forze armate italiane.

Gli alpini di Vigolzone hanno onorato la memoria dei caduti della battaglia di Nikolajewka. Lo hanno fatto, come da tradizione, con una cerimonia, domenica 25 gennaio, al monumento di piazza Serena, che ricorda i caduti sul fronte russo nella battaglia del 26 gennaio 1943. Qua si è svolto l’alzabandiera, il saluto del capogruppo Matteo Ghetti e la deposizione di una composizione di fiori, con un’allocuzione del sindaco Gianluca Argellati. Era presente Gianluca Gazzola, presidente della sezione Ana di Piacenza. Nella chiesa parrocchiale dedicata a San Mario e San Giovanni Battista, la santa messa celebrata dal parroco don Francisco Bezerra Neto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Nikolajewka Genova ricorda la Battaglia di Nikolajewka e il sacrificio degli Alpini Domenica 25 gennaio, a Genova si è tenuta la cerimonia di commemorazione della Battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943 durante la ritirata dalla Russia. I carabinieri celebrano la patrona Virgo Fidelis e ricordano i caduti in servizio Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Nikolajewka Argomenti discussi: Nikolajevka, a Vigolzone la commemorazione degli alpini - Oreste Grana/IlPiacenza. Rancio organizzato dal gruppo Alpini di Vigolzone Sezione ANA Piacenza 25 gennaio 2026 - 83° ann. Nikolajewka. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.