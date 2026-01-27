A Un Posto al Sole con Whoopi Goldberg si parla dei venditori di calzini a Napoli
L’ultima puntata di “Un Posto al Sole” ha visto la partecipazione di Whoopi Goldberg, che ha condiviso un episodio divertente con i venditori di calzini di Napoli. La scena ha suscitato interesse per il modo autentico e leggero in cui sono rappresentati questi personaggi locali, offrendo uno sguardo originale sulla cultura napoletana all’interno della soap.
Nell'ultima puntata di "Un Posto al Sole", Whoopi Goldberg racconta il suo "incontro" con i venditori di calzini napoletani, in una scena tutta da ridere.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Un Posto al Sole
Whoopi Goldberg sul set di Un posto al Sole, la reazione di Patrizio Rispo: “Si incanterà di Napoli”
Whoopi Goldberg turista a Napoli, visita al museo di Jago. È in città per girare “Un posto al sole”
Ultime notizie su Un Posto al Sole
Argomenti discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 23 gennaio 2026: arriva Whoopi ed Eduardo vuole fare subito un colpo; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 26 al 30 gennaio 2026; A 'Un Posto al sole' arriva Whoopi Goldberg: Il set? Come una vacanza in un Paese che amo; Whoopi Goldberg star di Un posto al sole: Mi manca Patrick Swayze, se ho fatto Ghost lo devo a lui.
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 28 gennaio 2026: Whoopi Goldberg umilia Rosa a Palazzo PalladiniLe trame di UPAS di mercoledì 28 gennaio 2026: con Mrs Price a Palazzo la Picariello capisce quanto serva sapere l'inglese. Eduardo scalpita per fare un colpo. libero.it
Un posto al sole, le trame dal 26 al 30 gennaio 2026Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di Un posto al sole, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio 2026. La stagione numero 30 va in onda ogni giorno ... sorrisi.com
Il ciclone Whoopi Goldberg irrompe in Un posto al sole, la serie italiana più longeva - facebook.com facebook
Diamo il benvenuto a Whoopi Goldberg/Eleanor Price #upas x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.