A Un Posto al Sole con Whoopi Goldberg si parla dei venditori di calzini a Napoli

L’ultima puntata di “Un Posto al Sole” ha visto la partecipazione di Whoopi Goldberg, che ha condiviso un episodio divertente con i venditori di calzini di Napoli. La scena ha suscitato interesse per il modo autentico e leggero in cui sono rappresentati questi personaggi locali, offrendo uno sguardo originale sulla cultura napoletana all’interno della soap.

