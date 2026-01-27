A soli 15 anni, JJ Gabriel si distingue come una delle promesse emergenti del calcio inglese, soprannominato

Il suo soprannome è "Kid Messi": il classe 2010 JJ Gabriel è una delle grandi speranze del calcio inglese. Il 5 aprile scorso, quando non aveva ancora compiuto 14 anni, è diventato il più giovane giocatore di sempre a scendere in campo con la squadra Under 18 del Manchester United. E questo video dimostra perché: i suoi compagni, mediamente più grandi di due-tre anni di lui, non riescono proprio a tenerlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A 15 anni umilia i più grandi: JJ Gabriel, il "Messi" dello United

Approfondimenti su JJ Gabriel

Ultime notizie su JJ Gabriel

