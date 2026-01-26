WhatsApp Meta ci riprova | arriva l’abbonamento per eliminare gli annunci pubblicitari

WhatsApp, di proprietà di Meta, si prepara a lanciare un nuovo abbonamento che permette agli utenti di eliminare gli annunci pubblicitari. Questa novità, rivolta principalmente ai clienti europei, rappresenta un aggiornamento importante nell’esperienza d’uso dell’app di messaggistica, offrendo un’opzione a pagamento per migliorare la privacy e ridurre le interruzioni pubblicitarie. La proposta mira a rispondere alle esigenze di chi desidera un’esperienza più privata e senza pubblicità.

WhatsApp sta per introdurre un nuovo modello di abbonamento destinato a cambiare l’esperienza di milioni di utenti europei. Secondo le informazioni emerse dall’analisi della versione beta per Android 2.26.3.9, attualmente disponibile sul Google Play Store, Meta starebbe testando un piano opzionale a pagamento che consentirebbe di rimuovere completamente la pubblicità dalla piattaforma di messaggistica. Come rivelato dal portale specializzato WaBetaInfo, il nuovo abbonamento permetterebbe agli utenti di eliminare tutte le inserzioni presenti nella sezione “Aggiornamenti” dell’app, dove attualmente compaiono Status Ads e Canali sponsorizzati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

