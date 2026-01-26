Visita esclusiva a palazzo Fizzarotti

Partecipa alla visita esclusiva di Palazzo Fizzarotti, prevista per sabato 31 gennaio alle ore 17.30. Un’occasione per scoprire gli ambienti storici e i dettagli architettonici di uno dei palazzi più rappresentativi di Bari, testimonianza dell’eclettismo di fine Ottocento. Una scoperta guidata nel cuore di un patrimonio culturale ricco di storia e fascino, ideale per appassionati e curiosi.

Sabato 31 gennaio ore 17.30Visita esclusiva a Palazzo FizzarottiUn’occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell’eclettismo di fine Ottocento.Cosa visiteremo:• Salone del Camino (attualmente in restauro)• Facciata appena restaurata• Salone del Lavoro e delle Arti• Salone del Direttorio• Bagno in stile neo-vittoriano• Salone neogotico• Salone degli SpecchiPunto di incontro: Piazza Garibaldi (ingresso giardini, lato Corso Vittorio Emanuele II)Costo: 16€ (comprensivo di ingresso e visita guidata) – 5€ per i minoriÈ vietato indossare scarpe con tacco e scattare fotografie all’interno del palazzo.🔗 Leggi su Baritoday.it

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su visita esclusiva

Argomenti discussi: Colazione e visita guidata a Palazzo Libertini Scuderi di Catania; Provincia di Modena: Ville e castelli 2026; Venezia come non l’avete mai vista: il fascino esclusivo de La Notte del Doge; Ponant, una crociera d’autore: il lusso italiano naviga tra arte, stile e saper fare.

Societa’ storica catanese: visita del piano nobile di Palazzo Nicotra Bertuccio ed aperitivoSicilia Gaia in collaborazione con la Società Storica Catanese, in occasione dell’apertura della festa di Sant’Agata, e della sfilata della Carrozza del Senato, organizza una visita guidata dedicata ... cataniatoday.it

Palazzo degli Alberti. La bellezza che resisteLa Galleria resta aperta le prima domenica del mese e i giorni festivi. Scongiurate le voci che parlavano di una possibile chiusura dello scrigno d’arte . msn.com

Custodire la Memoria 25 gennaio | ore 13.50 Visita esclusiva di Cuneo e della Sinagoga, un approfondimento storico e culturale alla riscoperta e valorizzazione dei luoghi della memoria. Info e prenotazioni Cuneo Alps Archivio ATL del Cunees - facebook.com facebook