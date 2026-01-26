Veneto segreto tutti gli eventi del weekend

Da padovaoggi.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri gli eventi del weekend in Veneto con Veneto Segreto. Dal 31 gennaio al 1° febbraio, vengono proposte visite guidate dedicate alla scoperta di luoghi nascosti e storici, tra Vicenza e altre città della regione. Un'occasione per approfondire l’arte, la storia e i segreti del territorio in modo semplice e rispettoso. Tutti gli appuntamenti sono pensati per offrire un’esperienza culturale autentica e coinvolgente.

Veneto Segreto propone nel weekend dal 31 gennaio al 1° febbraio una serie di visite guidate immerse nella storia e nell'arte! Uno spazio di grande suggestione, denso di storia, che testimonia la nascita della prima comunità cristiana a Vicenza. Il palazzo dei Mutilati e degli Invalidi di Guerra è uno dei meno conosciuti ma più intimamente legati alla storia del Novecento veronese. Quest’anno ricorre l’81° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e, come ogni 27 gennaio, si celebra la Giornata della Memoria. In questa occasione speciale, Verona invita a riscoprire una parte fondamentale della propria storia: il Ghetto ebraico.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

(1885, Veneto) Il Vampiro della Cripta di San Martino – Gli Esumati che Respiravano

Video (1885, Veneto) Il Vampiro della Cripta di San Martino – Gli Esumati che Respiravano

Ultime notizie su veneto segreto

Argomenti discussi: Veneto segreto, tutti gli eventi del weekend il 17 e 18 gennaio 2026; Veneto segreto, tutti gli eventi del weekend il 24 e 25 gennaio 2026; Luca Zaia: Il dossier segreto, le Ferrari, il bob. Così ho portato i Giochi a Cortina; IL SEGRETO DEL CAMPIONE DEL MONDO: UN LITRO DI VINO NEL MUSETO.

veneto segreto tutti gliVeneto segreto, tutti gli eventi del weekendVeneto Segreto propone nel weekend dal 24 al 25 gennaio una serie di visite guidate immerse nella storia e nell'arte! Venite a scoprire Palazzo Montanari, una villa padronale trecentesca situata sulla ... padovaoggi.it

Eletti in Consiglio regionale Veneto 2025: tutti i nomi, gli esclusi eccellenti e i volti nuoviVenezia, 25 novembre 2025 – Il nuovo Consiglio regionale del Veneto, dopo le elezioni chiuse ieri, è praticamente definito: 51 seggi complessivi, suddivisi tra maggioranza e opposizione con equilibri ... ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.