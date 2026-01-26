Veneto segreto tutti gli eventi del weekend

Scopri gli eventi del weekend in Veneto con Veneto Segreto. Dal 31 gennaio al 1° febbraio, vengono proposte visite guidate dedicate alla scoperta di luoghi nascosti e storici, tra Vicenza e altre città della regione. Un'occasione per approfondire l’arte, la storia e i segreti del territorio in modo semplice e rispettoso. Tutti gli appuntamenti sono pensati per offrire un’esperienza culturale autentica e coinvolgente.

Veneto Segreto propone nel weekend dal 31 gennaio al 1° febbraio una serie di visite guidate immerse nella storia e nell'arte! Uno spazio di grande suggestione, denso di storia, che testimonia la nascita della prima comunità cristiana a Vicenza. Il palazzo dei Mutilati e degli Invalidi di Guerra è uno dei meno conosciuti ma più intimamente legati alla storia del Novecento veronese. Quest'anno ricorre l'81° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e, come ogni 27 gennaio, si celebra la Giornata della Memoria. In questa occasione speciale, Verona invita a riscoprire una parte fondamentale della propria storia: il Ghetto ebraico.

