Un’infanzia nerazzurra

Nella mia precedente pubblicazione ho condiviso come sono diventato tifoso dell’Inter fin dalla giovane età. Oggi desidero approfondire come questa passione abbia accompagnato la mia infanzia, attraverso un episodio che ricordo con particolare tenerezza, legato a mio zio Alfredo. Un ricordo semplice, ma significativo, che ha contribuito a consolidare il mio legame con la squadra e con quei momenti di famiglia.

Nella pubblicazione del mese scorso ho raccontato come da piccolissimo sono diventato interista. ma poi l’ “io” interista come ha vissuto la sua infanzia? Un episodio che ricordo con affetto riguarda mio zio Alfredo. Lui e sua moglie, mia zia Giuseppina, non avevano figli ed i nipoti (soprattutto io che ero nerazzurro come lui) godevamo tantissimo del loro affetto. A cinque anni fui operato di appendicite; dopo l’intervento per alcuni giorni ebbi una febbre molto alta; un pomeriggio, mentre ero abbattuto nel mio letto d’ospedale, spuntò dalla porta della camera il testone pelato di mio zio Alfredo.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su infanzia nerazzurra

Venti Lucenti e Lo Schiaccianoci sono due capolavori che richiamano l'infanzia, ma anche il suo senso perduto e ritrovato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su infanzia nerazzurra

Argomenti discussi: Addio a ‘Nazza’ Canuti vecchio cuore nerazzurro, icona di un calcio che non c’è più; Bisseck si confessa | Giocare nell’Inter è un sogno per me La lezione più importante che ho imparato nel calcio è questa….

Ho passato la mia infanzia con te. Sei stato una presenza buona, familiare. Hai fatto parte dei miei primi ricordi e sopratutto delle mie risate. Non eri uno zio di sangue, ma lo sei stato nel cuore. Ciao Nazza x.com

R.D.M. L’INTER Club Luigi Candiano di Ispica, come da tradizione, anche quest’anno ha organizzato la Befana Nerazzurra. La manifestazione si svolgerà il 4 gennaio 2026 presso l’ex mercato di corso Umberto a Ispica con inizio alle 19. Nel corso della serat - facebook.com facebook