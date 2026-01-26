Un’ecosistema logistico digitale per ottimizzare i processi di spedizione

Spedire by Alsendo è un ecosistema logistico digitale progettato per semplificare e migliorare i processi di spedizione. La sua storia inizia senza grandi investimenti o ambizioni globali, ma con l’obiettivo di offrire soluzioni pratiche e affidabili per le aziende. Questo approccio sobrio e concreto mira a ottimizzare le operazioni di consegna, garantendo efficienza e trasparenza in ogni fase del processo.

LA STORIA della startup Spedire by Alsendo non nasce in un grande hub tecnologico né da un progetto internazionale. Parte dalla provincia di Trento, Ala per la precisione, e da un'esigenza molto concreta: semplificare un settore complesso, frammentato e spesso ancora gestito in modo manuale e analogico come quelle delle spedizioni. È così che ha preso forma la prima realtà italiana logistic tech, oggi entrata nel perimetro di un gruppo europeo, dopo una exit da 5,5 milioni, e che accelera la propria traiettoria di crescita ed espansione all'estero. Una startup, fin dall'inizio, animata da un approccio controcorrente.

