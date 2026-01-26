Una recente ricerca condotta dalla London School of Economics propone una nuova interpretazione su William Shakespeare, suggerendo che l'autore fosse una donna di origine nera ed ebrea. Questa teoria, ancora oggetto di dibattito, invita a riconsiderare le nostre convinzioni sulla figura storica di Shakespeare e sulle interpretazioni tradizionali della sua identità. Un'analisi che apre spunti di riflessione sulla storia e sulla rappresentazione culturale.

Uno studio con il sigillo della prestigiosa London School of Economics sostiene che il Bardo fosse una donna non bianca. Il tutto per contestare «il suprematismo». Nel 1994, quando pubblicò quel capolavoro che è il Canone occidentale, il grande critico letterario Harold Bloom aveva perfettamente compreso che genere di peste avrebbe infettato la cultura europea e americana negli anni a venire. «Iniziai la mia carriera didattica oltre cinquant’anni fa», spiegava Bloom. «Oggi mi ritrovo circondato da professori di hip-hop, da cloni della teoria gallico-germanica, dagli ideologi del genere e di vari credi sessuali, da innumerevoli multiculturalisti, e mi rendo conto che la balcanizzazione degli studi letterari è irreversibile». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ultimo delirio: Shakespeare era una donna, nera ed ebrea

