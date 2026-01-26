Truffatori di anziani fuggono contromano in Autostrada | arrestati dopo un lungo inseguimento nel Casertano

Due uomini coinvolti in truffe a danno di anziani sono stati arrestati nel Casertano dopo un inseguimento sull'autostrada A1. I truffatori, contromano e con denaro e gioielli rubati, sono stati fermati dalla polizia dopo un lungo inseguimento. L'intervento ha concluso un'azione di contrasto alle frodi ai danni di persone vulnerabili, confermando l'impegno delle forze dell'ordine nella tutela dei cittadini.

I due truffatori hanno ingaggiato un lungo inseguimento con i poliziotti, anche contromano, sull'Autostrada A1: addosso avevano denaro e gioielli d'oro sottratti a un'anziana nel Lazio.

Fuggono dalla polizia contromano in autostrada, poi abbandonano le auto: erano state rubateDue auto rubate sono state intercettate sull'Autostrada A30 a Napoli Nord, dove i malviventi hanno tentato di scappare contromano.

Leggi anche: In autostrada a Frosinone con 40mila euro di gioielli negli slip, due truffatori arrestati

