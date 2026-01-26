Traffico Roma del 26-01-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 26 gennaio 2026, si registrano code sul tratto urbano dell'A24 a Roma a causa di un incidente tra via Filippo Fiorentini e Tor Cervara, in direzione del raccordo anulare. Sono inoltre in corso lavori notturni in vari tratti, tra cui la galleria Giovanni XXIII e il Lungotevere Flaminio, con deviazioni e chiusure temporanee. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito Roma.

Luceverde Roma Buonasera a causa di un incidente Ci sono code sul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare sul raccordo per traffico in carreggiata esterna dalla Casilina la 24 lavori notturni sono in programma nella galleria Giovanni XXIII a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 6 del mattino di domani resterà chiusa in direzione di via della Pineta Sacchetti che arriva da viale Antonino di San Giuliano avrà l'obbligo di proseguire dritto Mentre chi proviene da via del Foro Italico dovrà Svoltare a sinistra in direzione di viale dello Stadio Olimpico lavori notturni da oggi al 6 Febbraio anche sul Lungotevere Flaminio tutte le notti nella fascia oraria dalle 21 alle 6 chiudere il tratto da Piazza Gentile da Fabriano Largo Antonio Sarti in direzione Piazzale delle Belle Arti attenzione alla segnaletica con le deviazioni come sempre per tutti i dettagli di queste altre notizie potete consultare sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

