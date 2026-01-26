The Temple Gallery un nuovo spazio d’arte in città
The Temple Gallery è un nuovo spazio espositivo nel quartiere di San Paolo, dedicato alla promozione dell’arte contemporanea. Nato come progetto giovane e innovativo, mira a diventare un punto di riferimento per la comunità locale, offrendo un luogo di incontro, confronto e scoperta. La galleria si propone di ripensare il ruolo dell’arte come strumento di relazione e responsabilità culturale, contribuendo al panorama artistico cittadino.
Intervista. Nel quartiere di San Paolo è nato un progetto giovane che abita il margine e ripensa il ruolo della galleria come spazio di esperienza, relazione e responsabilità culturale A Bergamo, lontano dalle strade di passaggio e dai circuiti più prevedibili, l’arte contemporanea trova un nuovo spazio di ascolto. The Temple Gallery è nata nel quartiere di San Paolo, all’interno delle «Terrazze Fiorite», complesso architettonico degli anni Settanta progettato da Giuseppe Gambirasio e Giorgio Zenoni. Lontana dalle vetrine e dalle traiettorie obbligate, sceglie fin da subito una posizione che mette alla prova l’idea stessa di visibilità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
