Spalletti insiste bomber cercasi | gli occhi della Juve in casa Atalanta | CM

Da calciomercato.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti continua a cercare un attaccante per rafforzare la sua rosa, mentre la Juventus valuta nuove opzioni dopo aver perso En-Nesyri. La trattativa con il marocchino si è conclusa senza esito, ma l’allenatore rimane alla ricerca di una soluzione adeguata. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione rivolta alle prossime mosse del mercato di Serie A.

En-Nesyri fuori dai giochi: tramontata la trattativa per il marocchino, ma Spalletti insiste e chiede un nuovo attaccante Dopo Mateta, sfuma anche En-Nesyri per la Juventus. Stavolta i bianconeri avevano trovato l’accordo con il Fenerbahce, mentre il centravanti non era convinto della formula dell’operazione. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it La Juve non dava garanzie sul riscatto, con il nazionale marocchino che invece puntava a una permanenza più lunga a Torino e dunque con la promessa di essere riscattato in estate. Desiderio che però non trovava terreno fertile nella dirigenza della Continassa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

spalletti insiste bomber cercasi gli occhi della juve in casa atalanta cm

© Calciomercato.it - Spalletti insiste, bomber cercasi: gli occhi della Juve in casa Atalanta | CM

Approfondimenti su Calcio Notizie

 Atalanta occhi sul bomber della serie B

Calciomercato Atalanta, nome nuovo per l’attacco di Palladino: occhi sul bomber della Serie B. Le ultimissime

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Calcio Notizie

Juve, ok di Spalletti alla cessione di David: individuato il nuovo bomberIl centravanti canadese non ha ancora dimostrato il suo valore a Torino. Ecco dove può andare e chi può arrivare al suo posto Jonathan David era stato indicato da molti addetti ai lavori come il colpo ... calciomercato.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.