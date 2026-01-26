Spalletti continua a cercare un attaccante per rafforzare la sua rosa, mentre la Juventus valuta nuove opzioni dopo aver perso En-Nesyri. La trattativa con il marocchino si è conclusa senza esito, ma l’allenatore rimane alla ricerca di una soluzione adeguata. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione rivolta alle prossime mosse del mercato di Serie A.

En-Nesyri fuori dai giochi: tramontata la trattativa per il marocchino, ma Spalletti insiste e chiede un nuovo attaccante Dopo Mateta, sfuma anche En-Nesyri per la Juventus. Stavolta i bianconeri avevano trovato l’accordo con il Fenerbahce, mentre il centravanti non era convinto della formula dell’operazione. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it La Juve non dava garanzie sul riscatto, con il nazionale marocchino che invece puntava a una permanenza più lunga a Torino e dunque con la promessa di essere riscattato in estate. Desiderio che però non trovava terreno fertile nella dirigenza della Continassa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Spalletti insiste, bomber cercasi: gli occhi della Juve in casa Atalanta | CM

