La Juventus ha recentemente riconosciuto il ruolo di leader di un proprio giocatore, nonostante le critiche precedenti. Questa evoluzione evidenzia come il talento e la determinazione possano cambiare l’opinione sul campo, rafforzando il valore del gruppo e la fiducia nelle proprie risorse. Un esempio di crescita e di importanza del contributo individuale nel contesto di una squadra di alto livello.

Sorrentino esalta un giocatore bianconero, indicandolo come il leader assoluto della Juventus. Vediamo a chi si riferisce e che cosa ha detto l’ex portiere. Stefano Sorrentino a La Nuova DS ha parlato della Juventus dopo il successo con il Napoli. L’ex portiere del Chievo Verona ha voluto elogiare apertamente Manuel Locatelli, reduce da alcune ottime prove. Di seguito le sue parole ULTIMISSIME JUVENTUS SULLA PARTITA – « Noi stavamo guardando la partita e abbiamo detto cosa fa, mette Miretti a fare la punta, gioca senza punte e si difende. Prima palla toccata da Miretti e ha dato la palla per Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sorrentino esalta un giocatore bianconero: «Lo abbiamo criticato tutti, ma ora è lui il vero leader della Juventus»

