Segnare a Maignan si sta rivelando sempre più difficile. Una statistica significativa riguarda la percentuale di parate del portiere del Milan in Serie A, che offre un’idea della sua affidabilità tra i pali. Pur non raccontando tutto, questa cifra evidenzia l’efficacia di Maignan nel mantenere la porta inviolata, contribuendo in modo determinante alle prestazioni della squadra.

C’è una statistica che non dice tutto, ma spiega molto: la percentuale di parate di Mike Maignan in Serie A con il Milan. In questa stagione il francese para l’81% dei tiri in porta che riceve, la scorsa stagione erano il 73%, quella prima il 76%, quella prima ancora il 68%. Si arriva così al 202122, la stagione dello Scudetto, la stagione in cui appena arrivato Maignan era sembrato uno dei portieri più forti al mondo. In quella stagione parava praticamente la stessa percentuale di tiri che in questa: l’82% ( dati Hudl StatsBomb ). Sono numeri che i tifosi del Milan, ma anche chi ha visto giocare il francese in questa stagione, potevano immaginare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Segnare a Maignan sta diventando impossibile

Modric non ci sta: Senza il rigore, la Roma non avrebbe segnato. E Maignan difende BartesaghiIl centrocampista sminuisce la grande prestazione della squadra di Gasperini, mentre il portiere protesta per il penalty: Che cosa doveva fare, tagliarsi il braccio? ... ilromanista.eu

#Gasperini a Sky Sport: “Il Milan quando difende non lo fa con fortuna, se non fai gol trovano il modo di segnare. Maignan…” #milanpress x.com

Dai… quel rigore è incommentabile". Mike Maignan non nasconde il suo disappunto dopo il pareggio all’Olimpico. Il portiere del Milan, visibilmente contrariato per il penalty concesso alla Roma per il tocco di mano di Bartesaghi, si lascia andare a un commen - facebook.com facebook