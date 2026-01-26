sanremo 2026 le pagelle delle canzoni in anteprima

Sanremo 2026 si presenta con un percorso musicale che privilegia la qualità della scrittura e le storie personali degli artisti. Le canzoni in gara sono caratterizzate principalmente da ballad, con pochi elementi di sperimentazione. Questa prima analisi offre uno sguardo equilibrato sulle scelte artistiche di questa edizione, evidenziando un approccio sobrio e concentrato sulla musica e sul racconto.

Dagli ascolti in anteprima delle 30 canzoni in gara a Sanremo 2026, a dominare sono le ballad, spesso classiche nella struttura, con archi, crescite emotive e ritornelli pensati per l’Ariston. Alcune funzionano per scrittura e misura, altre scivolano in un effetto déjà-vu che riporta a un Sanremo già sentito. È un’edizione prudente, in cui gli artisti scelgono di non forzare la mano. Anche chi arriva da mondi più urbani o alternativi tende ad allargare il suono, ad addomesticarlo, per reggere l’orchestra e il pubblico generalista. Ci sono però eccezioni interessanti. Alcuni ironici, altri sono leggeri e appuntiti insieme, altri usano il ritmo o il parlato per aggirare la retorica sanremese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Ecco le anteprime delle 30 canzoni di Sanremo 2026, tra artisti noti come Tommaso Paradiso, Fedez, Arisa, Malika Ayane, Ermal Meta e Fulminacci.

Sanremo 2026 si avvicina, offrendo l’opportunità di ascoltare in anteprima le 30 canzoni partecipanti.

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

