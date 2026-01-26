Roberto Moreno esonerato per uso improprio di ChatGPT | Impose ai giocatori di restare svegli 28 ore

Roberto Moreno è stato licenziato dal club russo Sochi a causa di un utilizzo inappropriato di ChatGPT. Secondo l’ex direttore sportivo, Moreno avrebbe imposto ai giocatori di restare svegli per 28 ore, basandosi su informazioni errate generate dal chatbot. Questa vicenda evidenzia le criticità legate all’uso improprio delle tecnologie di intelligenza artificiale nel contesto sportivo e professionale.

