Revoca all’impianto New Vision la soddisfazione dei sindaci di Morcone e Sassinoro

La revoca dell’autorizzazione all’impianto New Vision S.r.l. a Sassinoro rappresenta un importante passo verso la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Questa decisione, accolta con soddisfazione dai sindaci di Morcone e Sassinoro, evidenzia l’impegno delle istituzioni nel garantire un equilibrio tra sviluppo e rispetto delle norme ambientali. La revoca è immediata e sottolinea l’importanza di un’attenta tutela del territorio.

Revoca immediata dell'autorizzazione all'impianto New Vision S.r.l. a Sassinoro – La vittoria della tutela ambientale e della salute pubblica. "I Sindaci di Morcone e Sassinoro esprimono profonda soddisfazione per l'adozione del Decreto Dirigenziale n. 22 del 26012026 da parte della Giunta Regionale della Campania, che ha disposto la revoca definitiva dell'autorizzazione alla società NEW VISION S.R.L. per la gestione dell'impianto di compostaggio sito nell'area PIP di Sassinoro,. Questo provvedimento rappresenta il coronamento di una lunga e determinata battaglia condotta dai Comuni di Sassinoro e di Morcone, nonché dal Comitato Civico "Rispetto e Tutela del Territorio".

