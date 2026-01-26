Re Carlo avrebbe chiesto aiuto a Kate per ricucire con Harry Cosa c' è di vero

Alcune fonti riferiscono che Re Carlo avrebbe coinvolto Kate Middleton nel tentativo di ricostruire i rapporti con il principe Harry e Meghan Markle. La notizia, tuttavia, non è confermata ufficialmente, e le dinamiche familiari restano oggetto di speculazioni. In assenza di dichiarazioni ufficiali, è importante considerare le informazioni con cautela e attendere aggiornamenti affidabili.

Il sovrano – stando a una fonte – avrebbe “chiesto a Kate di dare il suo contributo per far tornare il principe Harry e la moglie Meghan. Riconosce che i Sussex hanno commesso molti passi falsi, ma è disposto a perdonarli". Re Carlo avrebbe chiesto a Kate Middleton di aiutarlo a ricucire i rapporti con il principe Harry e con la moglie Meghan Markle. Lo scrive il National Examiner citando una propria fonte, secondo la quale la richiesta fatta da Carlo è irragionevole e avrebbe ''messo alla prova la pazienza'' della nuora. In ogni caso sta di fatto che, scrive il 'National Examiner', il re desidera che il duca e la duchessa del Sussex vengano riaccolti nella famiglia reale e ritiene che Kate debba svolgere un ruolo di primo piano per la riappacificazione. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Re Carlo ha confidato a Kate Middleton il desiderio di ristabilire un dialogo più sereno con il principe Harry e Meghan Markle.

