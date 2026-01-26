Protesta Pro Pal all’UniBg il rettore Cavalieri | Coltivare la gentilezza dentro di noi per essere un raggio di luce

Il rettore dell’Università di Bergamo, Cavalieri, esprime rammarico per le parole offensive ascoltate durante la protesta Pro Pal, sottolineando l’importanza di coltivare la gentilezza e il rispetto. In un contesto accademico, è fondamentale mantenere un dialogo costruttivo e rispettoso, affinché l’ambiente universitario possa continuare a essere un luogo di crescita e confronto civile.

Bergamo. “Profonda amarezza nell’ascoltare frasi e parole di una gravità assoluta che non dovremmo mai sentire in nessun contesto, tanto più all’interno di un’aula universitaria”. È una delle frasi che sintetizzano l’animo di Sergio Cavalieri, rettore dell’Università degli Studi di Bergamo Sergio Cavalieri, raccolte in una lettera inviata tramite l’indirizzo email istituzionale a studenti e docenti dell’Ateneo agli eventi di venerdì 23 gennaio. Durante l’intervento dell’eurodeputato ed ex sindaco Giorgio Gori alcuni manifestanti pro Palestina hanno interrotto il convegno dedicato a giovani, università e lavoro ed esposto uno striscione riportante “Fuori i sionisti dalle Università”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

