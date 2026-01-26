Radu Dragusin torna a essere al centro dell’attenzione nel mercato europeo, con primi sondaggi e contatti esplorativi. Tra queste, provenienti anche dall’Italia, inclusa Napoli, segnali da monitorare con attenzione. La sua situazione rappresenta un possibile punto di interesse per club e osservatori, evidenziando l’importanza di seguire gli sviluppi futuri riguardo al suo eventuale trasferimento.

Il nome di Radu Dragusin torna a circolare con insistenza sul mercato europeo. Tra sondaggi e contatti esplorativi, anche dall’Italia, Napoli compreso, arrivano segnali da monitorare. Dragusin al Napoli. Matteo Moretto ha raccontato sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Un nome da tenere d’occhio in questi ultimi giorni è quello di Radu Dragusin. Il difensore sta ricevendo proposte verbali da tutta Europa, non solo dalla Germania: nelle ultime ore si è informato anche un club spagnolo, senza escludere l’Italia. Proprio dall’Italia sono arrivati sondaggi e contatti indiretti, anche con il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Primi sondaggi di Manna per Dragusin (Moretto)

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha condiviso importanti aggiornamenti sul futuro di Davide Bartesaghi, giovane talento del Milan.

