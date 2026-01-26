Prima di noi 2 si farà? Ecco tutto quello che conosciamo sulla possibile seconda stagione. La famiglia Sartori, protagonista di oltre 70 anni di storia italiana, si avvia a concludere con l’ultima puntata in onda questa sera, domenica 25 gennaio 2026. In questo articolo, analizziamo le notizie e le indiscrezioni più recenti riguardo a un eventuale seguito della serie.

Le vicende della famiglia Sartori, che hanno attraversato oltre 70 anni di storia italiana, stanno per giungere al termine con l’ultima puntata in onda questa sera, domenica 25 gennaio 2026. Eppure, molti telespettatori si chiedono già se “ Prima di noi 2” si farà: ci sarà davvero una seconda stagione della fiction di Rai1? Al momento, le notizie non sono incoraggianti. La Rai, la casa di produzione e gli attori non si sono ancora pronunciati ufficialmente, ma diversi segnali fanno pensare che una seconda stagione, se non impossibile, sia quantomeno molto improbabile. Gli ascolti che frenano il progetto. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Prima di noi 2 si farà? Tutto quello che sappiamo sulla possibile seconda stagione

Leggi anche: Noi del Rione Sanità 2 si farà? Cosa sappiamo sulla possibile seconda stagione

Leggi anche: Il Commissario Ricciardi 4 si farà? Tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

SPECIAL OPS Lioness Season 3 The Most Intense Season Yet

Argomenti discussi: Prima di noi, su Rai 1 la serie sulla famiglia Sartori: negli utlimi due episodi grandi rivelazioni per Eloisa; Prima di noi si conclude su Rai 1: ecco perché non ci sarà una seconda stagione; Prima di noi, le anticipazioni delle puntate del 20 gennaio; Nella quarta puntata di Prima di noi si affacciano gli anni ’70 e la nuova generazioni dei Sartori.

Prima di noi 2 si farà? Cosa sappiamo su seconda stagione: possibili anticipazioni/ Ascolti e indiscrezioniPrima di noi 2 si farà? Cosa sappiamo su seconda stagione: possibili anticipazioni, ascolti e indiscrezioni sulla fiction di Rai1 ... ilsussidiario.net

Prima di Noi, ecco perché non ci sarà mai una seconda stagioneDopo il finale di Prima di Noi c'è già chi si chiede se e quando ci sarà una seconda stagione: ecco perché è davvero improbabile ... serial.everyeye.it

carnevale di Muggia, sicurezza prima di tutto e festa dopo: Polidori ribadisce la linea delle nuove regole per eventi pubblici, dalla capienza ai piani sicurezza fino alle responsabilità tecniche e penali, in un dibattito che ridefinisce il modo di organizzare manife facebook