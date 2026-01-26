Presentazione del libro Venezia il Portogallo e le spezie

Il libro “Venezia, il Portogallo e le spezie” esplora il ruolo dei commerci tra Venezia e l’Oriente nel periodo delle scoperte portoghesi. Attraverso analisi storiche e documenti, il testo approfondisce le relazioni commerciali e l’impatto delle rotte delle spezie sulla crescita delle potenze marittime. La presentazione si terrà sabato 7 marzo 2026 alle ore 11. Un’occasione per comprendere un aspetto importante della storia economica e culturale di quell’ep

Sabato 7 Marzo 2026 ore 11: "Venezia, il Portogallo e le spezie". Il commercio delle spezie tra Venezia e l'Oriente dopo le scoperte navali portoghesi. Presentazione del libro di Mirco Zangirolami. Presso Biblioteca Comunale di San Pietro Viminario.

