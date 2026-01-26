Il pin point contouring è una tecnica di make-up che permette di scolpire e sollevare delicatamente il viso, valorizzando i lineamenti senza eccessi. Questa metodologia si distingue per la sua precisione e naturalezza, offrendo risultati eleganti e discreti. Ideale per chi desidera un aspetto definito senza ricorrere a contouring troppo marcati, rappresenta una scelta attenta e raffinata per un trucco quotidiano efficace.

Spesso succede che, guardando i video di make up che mi compaiono su TikTok, mi ritrovi a pensare se il creator ha davvero bisogno di tutto quel prodotto e di un contouring così marcato. Chiaramente ognuno è libero di fare come meglio crede, ma personalmente ho bisogno di leggerezza. Ecco perché ho provato a cercare sulla piattaforma soft contouring. E il primo risultato che compare mi ha cambiato l’approccio al trucco. Merito della make up artist Katie Jane Hughes che racconta una tecnica tanto essenziale quanto strategica ribattezzata pin point contouring. Pin point infatti, significa punto preciso e il nome anticipa già l’idea: pochissimo prodotto, un gesto controllato e un lavoro puntuale che scolpisce senza stratificare. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Pin point contouring: la nuova tecnica make up per scolpire e sollevare il viso

