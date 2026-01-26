Patrick tradisce Lola due volte | la decisione di lei a C’è posta per te divide il pubblico

Nella puntata di C’è posta per te andata in onda il 24 gennaio 2025, Patrick ha tradito Lola in due occasioni, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico. La decisione di Lola di confrontarsi con Patrick ha acceso discussioni e riflessioni sulla loro storia. Un episodio che ha catturato l’attenzione degli spettatori, portando alla luce temi di fiducia e tradimento.

La puntata di C’è posta per te trasmessa sabato 24 gennaio 2025 ha regalato uno dei momenti più commentati e discussi dell’intera stagione. Protagonisti della seconda storia della serata sono Patrick e Lola, una coppia di giovani legata da una relazione tormentata, segnata da tradimenti, gelosia ossessiva e dinamiche che il pubblico sui social non ha esitato a definire tossiche. La vicenda ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori, con un finale a sorpresa che ha ribaltato ogni previsione. Patrick arriva in studio con un mazzo di rose rosse, visibilmente emozionato. A Maria De Filippi racconta la sua storia d’amore con Lola, iniziata quando lei aveva appena 16 anni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

