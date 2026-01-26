Omr Automotive conferma il proprio ruolo di partner tecnico della Scuderia Ferrari, accompagnando il team nel percorso verso il Campionato del Mondo di Formula 1 2026. Con la presentazione della nuova monoposto Sf-26, si rinnova l’impegno di una collaborazione di lungo corso, orientata allo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per il futuro della Formula 1.

Con la presentazione della Sf-26, la nuova monoposto della Scuderia Ferrari Hp per il Campionato del Mondo di Formula 1 2026, si apre un nuovo ciclo tecnico per la Formula 1 e prosegue una collaborazione di lungo corso che vede Omr Automotive al fianco della Scuderia di Maranello come Team and Technical Partner. Una partnership costruita nel tempo, che non si limita a consolidare l'esperienza maturata, ma continua a evolversi attraverso ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico. "La nostra collaborazione con Ferrari è una storia lunga, iniziata cinquant'anni fa, che ci vede sempre al fianco di Ferrari, pronti alle continue sfide che ogni giorno dobbiamo affrontare", ha dichiarato Marco Bonometti, ceo di Omr Automotive. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Omr Automotive al fianco della Ferrari: partnership che guarda al futuro

Approfondimenti su omr automotive

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su omr automotive

Argomenti discussi: Omr Automotive al fianco di Ferrari nel nuovo ciclo tecnico della Formula 1; OMR Automotive e Scuderia Ferrari HP: una partnership che guarda sempre avanti; Presentata la SF-26, monoposto con cui la Ferrari affronterà mondiale F1.

Omr Automotive al fianco della Ferrari: partnership che guarda al futuroCon la presentazione della Sf-26, la nuova monoposto della Scuderia Ferrari Hp per il Campionato del Mondo di Formula 1 2026, si apre un nuovo ciclo ... iltempo.it

Omr Automotive premiata al Podio Ferrari, nella categoria Continuous LearningFIRENZE - Omr Automotive è stata insignita del prestigioso riconoscimento nella categoria Continuous Learning durante l'edizione 2025 del 'Podio Ferrari', evento che celebra i migliori fornitori e ... iltempo.it

Si apre un nuovo ciclo tecnico per la Formula 1 e prosegue una collaborazione di lungo corso che vede Omr Automotive al fianco della scuderia di Maranello come team and technical partner - facebook.com facebook

Roma. Con la presentazione della Sf-26, la nuova monoposto della Scuderia Ferrari Hp per il Campionato del Mondo di Formula 1 2026, si apre un nuovo ciclo tecnico per la Formula 1 e prosegue una collaborazione di lungo corso che vede Omr Automotive x.com