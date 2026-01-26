Questa sera Nùma presenta il suo nuovo singolo “Cose Strane”. La canzone, in rotazione radio dal 23 gennaio, arriva a tre anni dai trent’anni dell’artista. Tra bollette, multe e la voglia di libertà, Nùma si mette in gioco con un brano che sembra un saluto a tutto ciò che la circonda.

“Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte”: con questo saluto che sembra già una piccola dichiarazione d’intenti, Nùma presenta il suo nuovo singolo “Cose Strane”, in radio dal 23 gennaio. Un brano che fotografa un passaggio preciso, riconoscibile da chiunque: quel momento in cui ti accorgi che l’età adulta non arriva con un colpo di scena, ma con una serie di dettagli quotidiani. Piccoli, ripetitivi. e proprio per questo spiazzanti. Quando l’età adulta ti arriva in casa: bollette e responsabilità. La prima vera “cosa strana” che ti fa pensare “ok, sono grande” spesso non è un evento epocale. È una bolletta. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Nùma, “Cose Strane”: la soglia dei trent’anni tra bollette, multe e voglia di libertà

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Numa Cose Strane

Argomenti discussi: Nùma Cose strane è il nuovo singolo dell’artista romano . Il passaggio verso una nuova fase della vita; Play list Puntata n. 4 di Domenica 25 gennaio 2026; Nùma Cose Strane | la soglia dei trent’anni tra bollette multe e voglia di libertà.

Le parole di Juan Jesus riportate ad Area Napoli dopo la sconfitta della squadra di Conte contro il Chelsea: "Non voglio fare polemiche, ma da quando abbiamo dato fastidio a Milano stanno accadendo cose strane". Cosa ne pensate delle parole del dife - facebook.com facebook