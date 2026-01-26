Nel negozio di e-bike e monopattini di via Plana 29, un incendio ha causato l’evacuazione dello stabile, rendendolo inagibile. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio, portando i residenti a permanere all’esterno mentre le forze di emergenza intervengono per mettere in sicurezza l’area.

Le fiamme sono divampate all’ora di pranzo nel negozio Sikder e-bike store, al piano terra dello stabile di via Plana 29. L’attività, specializzata in vendita e riparazione di biciclette e monopattini elettrici, era chiusa di domenica. In pochi minuti, il fumo sprigionato dal rogo ha invaso il resto del palazzo di cinque piani a due passi da piazza Firenze, annerendo la facciata e rendendo l’aria irrespirabile. Per fortuna, tutti i residenti presenti in quel momento sono riusciti a scappare dai loro appartamenti, per fortuna senza gravi conseguenze. Le chiamate in serie al 112 hanno innescato poco dopo le 12. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel negozio di e-bike e monopattini. Fumo ai piani alti, stabile evacuato: "Inagibile". I residenti restano fuori

